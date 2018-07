Romabeleid Nederland onder de loep

Andere landen

Nederland loopt achter op andere Europese landen. "De situatie in Zweden en Finland is ietsje beter. Hoewel je daar Sinti en Roma ook op straat ziet rondzwerven, is de dialoog tussen de gemeenschap en de overheid beter. Daar worden oplossingen bedacht en in de praktijk gebracht. In Nederland is de dialoog een beetje los en vast".

Internationale conferentie

Naast het bezoek van de Raad van Europa staat er voor Europese Roma ook een belangrijke conferentie op het programma. In een Van der Valk-hotel bij Brussel komen ongeveer 250 leiders van Romagemeenschappen bijeen.

"Ze spreken daar over de problematiek die is ontstaan nadat leiders openlijk omstreden politieke partijen hadden gesteund. Zo is er een leider uit Oostenrijk die de rechts-nationalistische FPÖ steunt. De andere leiders willen niet dat een Romagemeenschap zo'n partij steunt."

Onder andere Rocca Petalo, de zoon van de vroegere 'zigeuner koning' Koko Petalo, maakt zich zorgen om de politieke steun voor de FPÖ.