Tv's van KPN-abonnees op zwart bij beslissende penalty door kinderslot

Chagrijn gisteravond in vele huiskamers. Terwijl de penaltyserie in de achtste finale van het WK tussen Kroatië en Denemarken afstevende op een zenuwslopende ontknoping, sprong de tv bij tal van abonnees van KPN op zwart. De reden? Het kinderslot schakelde zichzelf in.

In de tv-gids zou om 22.45 uur eigenlijk Klem beginnen, een dramaserie die volgens de Kijkwijzer alleen bekeken mag worden door kinderen van 12 jaar en ouder. De tv-gids in de digitale KPN-ontvangers had alleen geen rekening gehouden met het uitlopen van het WK-duel. Zodoende schakelde op het beginmoment van Klem de kinderbeveiliging in, net op het moment dat de Kroaat Rakitic aanlegde voor de beslissende strafschop.

Getroffen KPN-abonnees trokken naar Twitter om hun onvrede te uiten.