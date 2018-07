Gordon van RTL naar SBS

Tv-presentator Gordon gaat van RTL naar John de Mols mediabedrijf Talpa. In januari maakt hij zijn debuut op SBS6, een van de zenders van Talpa. Nog onbekend is wat voor programma dat zal zijn.

Gordon is zestien jaar te zien geweest bij RTL, onder meer in Gillend naar huis, Geer & Goor, Holland's got talent en Gordon gaat trouwen. Hij tekent nu voor vijf jaar bij Talpa.

De overstap is volgens Gordon in goed overleg gegaan. "RTL is altijd enorm goed voor me geweest en ik heb mezelf als presentator en jurylid enorm kunnen ontwikkelen. Ik verlaat RTL met grote dankbaarheid."

Voetbal Inside

Talpa en Gordon gaan de komende jaren "verschillende multimediaformats" ontwikkelen, zo staat in een persverklaring van het bedrijf.

Het is niet het eerste bekende RTL-gezicht dat Talpa aantrekt. Onlangs haalde De Mol ook al de mannen van Voetbal Inside naar zijn zenders.