Rode Kruis: Nederlanders slecht voorbereid op noodsituatie

Nederlanders zijn nauwelijks voorbereid op noodsituaties, blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. Daarom roept de hulporganisatie mensen op om een noodplan te maken. Veel mensen zouden niet weten hoe ze hun naasten kunnen bereiken na een noodsituatie en buitenshuis zouden ze zelden toegang hebben tot de verzekeringsgegevens die ze in zo'n geval nodig hebben.

De hulporganisatie biedt vanaf vandaag de mogelijkheid een persoonlijk noodplan op te stellen, waarin essentiƫle informatie voor noodsituaties opgeslagen kan worden. Het document kan vervolgens worden opgeslagen in de cloud en uitgeprint worden.

Volgens het Rode Kruis zijn steeds meer mensen in Nederland ouder en alleenwonend en woont ook familie steeds verder bij elkaar vandaan. "Juist voor deze groep mensen is het goed om na te gaan hoe zij zich het beste kunnen redden in een onvoorziene situatie."

Naasten niet te bereiken

Uit onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat driekwart van de Nederlanders nog nooit aan bekenden heeft gevraagd of het na bijvoorbeeld een brand mogelijk is om bij hen te verblijven. Opvallend genoeg denkt 63 procent van de mensen wel na over een tijdelijke verblijfplaats voor hun huisdieren.

Verder zou twee derde van de Nederlanders met kinderen niet weten wat het telefoonnummer van hun nageslacht is. Bij hun partner is dat 42 procent. De overgrote meerderheid denkt die gegevens wel zonder telefoon te kunnen achterhalen.

Verzekeringsgegevens liggen nog thuis

Wie geƫvacueerd moet worden bij een grote brand, gaslek of een explosie mist ook vaak noodzakelijke gegevens voor de verzekering. Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft niet bij de gegevens kan van de opstal- en de inboedelverzekering wanneer zij hun huis niet in kunnen. "In geval van brand kunnen juist deze gegevens essentieel zijn", zegt het Rode Kruis.

Over de zorgverzekering hebben de meeste mensen wel nagedacht; ruim 75 procent heeft altijd die gegevens bij de hand.