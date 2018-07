Nederlander komt om bij jetski-ongeluk in België

Een Nederlandse jetskiër is omgekomen bij een ongeluk op een kanaal in de Belgische gemeente Lanaken. De 55-jarige inwoner van Sittard zou van zijn jetski zijn gevallen toen hij een scherpe bocht maakte.

Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar hij is op de plek van het ongeluk overleden.

Nadat de Nederlander in het water terecht was gekomen, hadden omstanders eerst niet in de gaten dat hij er slecht aan toe was, melden Belgische media. Pas toen de man na zijn val niet reageerde, kwamen ze in actie. Een vriend sprong vervolgens in het water om hem eruit te halen.

Het ongeluk gebeurde op een kanaal dat populair is bij watersporters. Getuigen zeggen dat ze de verongelukte man en zijn vriend daar de afgelopen dagen vaker hebben gezien.