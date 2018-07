Vrouw in Hulst rijdt partner aan en rijdt door, man overleden

Een man die vrijdagnacht in het Zeeuwse Hulst is aangereden door zijn vrouw, is vandaag in het ziekenhuis overleden. De man van 68 viel toen hij probeerde te verhinderen dat zijn vrouw na een ruzie met de auto zou wegrijden. Na de val, waarbij hij zwaargewond raakte, reed ze alsnog weg.

De 67-jarige vrouw is diezelfde nacht nog aangehouden, omdat ze de plaats van een ongeval had verlaten. Na de aanhouding bleek dat ze vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol op had, meldt Omroep Zeeland. Ze zit nog steeds vast.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd en hoort getuigen.