Strandgangers ontstemd: NS zet bussen in naar Zandvoort

"Ik vind het niet normaal. Alles ligt op z'n kop", reageert een woedende strandganger bij station Amsterdam-Sloterdijk. Wegens werkzaamheden aan het spoor zet NS vandaag bussen in plaats van treinen in op het drukke traject naar Zandvoort aan Zee. Dat leverde de hele dag lange rijen en woedende reacties op. "Wel een beetje onhandig, met dit weer", zegt een andere strandganger.

Ook reizigersorganisatie Voor Beter OV is niet te spreken over de gang van zaken. "Dat ProRail vandaag deze werkzaamheden doet is echt niet te begrijpen", zegt een woordvoerder bij NH Nieuws.

Onhandige timing

Het aansluiten in de lange rijen begon vandaag voor veel mensen al op Amsterdam Sloterdijk. Eenmaal op station Haarlem was het opnieuw aansluiten, omdat daar de bus naar Zandvoort aan Zee vertrok.

Een onhandige timing, maar simpelweg niet te voorspellen, reageert ProRail, de organisatie die verantwoordelijk is voor werkzaamheden aan het spoor "Dit soort grootschalige projecten wordt ruim van tevoren gepland, dus we kunnen helaas geen rekening houden met het weer."

Het goede nieuws is dat de werkzaamheden aan het begin van de avond klaar zijn. Terugreizen uit Zandvoort kan vanaf dan wel gewoon per trein.