Overvolle bus stort in ravijn in India, tientallen doden

Bij een ernstig busongeluk in het noorden van India zijn zeker 48 doden en zo'n tien gewonden gevallen. De overvolle bus reed door het voorgebergte van de Himalaya toen het voertuig van de weg raakte en in een meer dan 200 meter diepe kloof stortte.

Volgens de politie in de deelstaat Uttarakhand is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Het heeft de hele ochtend geregend in de regio en er was eerder deze week al een aardverschuiving geweest.

Inwoners van het bergachtige gebied waren nog voor de hulpdiensten bij de bus en hebben gewonden en lichamen uit de wagen gehaald. De politie zegt dat er plek was voor 28 mensen, maar dat er zo'n 60 inzittenden waren toen het ongeluk gebeurde.

Onherbergzaam gebied

Reddingswerkers kunnen moeilijk bij de bus komen door het slechte weer. De autoriteiten in Uttarakhand zeggen dat er drie helikopters klaarstaan om gewonden naar ziekenhuizen te brengen, maar door de barre weersomstandigheden in het onherbergzame gebied zijn die nog niet vertrokken.

Jaarlijks vallen in India meer dan 100.000 verkeersdoden. Het merendeel van de ongelukken wordt veroorzaakt door slecht onderhoud aan de wegen, sterk verouderde voertuigen en gevaarlijk rijgedrag.