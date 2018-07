'Ga niet met je luchtbedje de zee op!'

Het gevaar van een aflandige wind zoals vandaag is dat die de bovenlaag van het zeewater vanaf het strand de zee in blaast. Om die reden raadt de reddingsbrigade het af om achter een afgedreven drijfmiddel zoals opblaasbal, krokodil of luchtbed aan te zwemmen.

"Het kan dan heel gevaarlijk worden. Het terug zwemmen naar het strand zal moeilijker zijn dan de zee in. Of onmogelijk als je zelf niet goed kan zwemmen of een slechte conditie hebt", laat een woordvoerder op Omroep West weten.

Er wordt ook gewaarschuwd voor veel kwallen op het strand, een bekend bijverschijnsel van oostenwind.