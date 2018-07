Zakpijp met twee anussen in Grevelingenmeer

Twee duikers hebben in het Grevelingenmeer een doorschijnende zakpijp met twee 'uitstroomopeningen' oftewel anussen aangetroffen. Stichting Anemoon spreekt over "een wonderlijke waarneming". Normaal gesproken heeft dit bodemdiertje één uitstroomopening.

De duikers, van wie er eentje al 4300 duiken op had zitten, troffen het bijzondere zakpijpje op 21 juni aan. Normaal zit er naast de grote instroomopening (waardoor het voedsel binnenstroomt en wordt gefilterd) één wat kleinere anus. In dit geval zijn er dus twee uitstroomopeningen.

Eerste keer ter wereld

Volgens stichting Anemoon - een organisatie van vrijwilligers zoals sportduikers en natuurliefhebbers - is sprake van een "bizarre ontsporing in het embryonale stadium dat tot deze anatomische afwijking heeft geleid". Het is waarschijnlijk de eerste keer dat deze speling van de natuur is gezien, schrijft Omroep Zeeland.

Zakpijpen komen veel voor in het zoute water van de Waddenzee, Noordzee en vooral - in grote hoeveelheden - in de Zeeuwse Delta. Het zijn net als de mens gewervelde dieren, al zou je dat niet zeggen als je volwassen zakpijpen ziet. Alleen in het larvale stadium, als ze nog vrij rondzwemmen, hebben de microscopisch kleine zakpijpen aanleg voor een wervelkolom.

Als de larven zich eenmaal op de bodem vestigen en uitgroeien tot volwassen dieren verliezen ze de wervelkolom. Wat wél blijft is een enkele anus, als laatste onderdeel van het spijsverteringskanaal. Behalve dus bij dit exemplaar in het Grevelingenmeer.