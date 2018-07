Simone Veil bijgezet tussen grote namen in Panthéon

De Franse politica en Holocaustoverlevende Simone Veil is bijgezet in het Panthéon. In een ceremonie begeleidde de president Macron de kisten van Veil en haar in 2013 overleden echtgenoot Antoine naar hun prestigieuze laatste rustplaats.

Honderden mensen keken toe hoe de rouwstoet de vorig jaar overleden Veil vanaf de begraafplaats Montparnasse naar het Panthéon overbracht. Ook haar twee zoons waren daarbij aanwezig.

"We wilden Simone Veil in het Panthéon bijzetten zonder generaties te hoeven wachten", zei Macron in een toespraak. "Zo kunnen haar strijd, waardigheid en hoop een kompas blijven in deze moeilijke tijden."

Dankbaar vaderland

In het Panthéon eert "het dankbare vaderland" sinds 1791 grote namen uit de Franse geschiedenis, zoals Voltaire, Rousseau, Victor Hugo en Louis Braille. De Franse president bepaalt wie de eer te beurt valt. Veil is de vierde vrouw die een plekje krijgt.

In 1995 was tweevoudig Nobelprijswinnares Marie Curie de eerste vrouw die tussen de "grote mannen" werd bijgezet. Sinds 2014 worden ook de WO II-verzetsstrijders Germaine Tillion en Geneviève de Gaulle-Anthonioz geëerd, maar omdat hun familie hen niet wilde herbegraven, staat er slechts een urn met aarde van hun graf.