Brandweer druk met natuurbranden

Op verschillende plekken in het land is de brandweer gisteren uitgerukt voor natuurbranden. Vooral in Brabant en Limburg was het raak.

De brandweer zette veel materiaal in om te voorkomen dat de branden uit de hand liepen. In een aantal delen van Nederland is een verhoogd risico op natuurbranden vanwege de droogte.

In Limburg woedde er brand in een bosgebied tussen Horn en Beaxam, een stoppelveld in Montfort en bij een aardbeienkweker in Nederweert. In alle gevallen lukte het de brandweer om het vuur snel onder controle te krijgen.

"Mijn man had op de plek van de brand een paar dagen geleden het gras en onkruid gemaaid", zei de eigenaresse van de kwekerij. "Dat is onze redding geweest. Anders was het vuur waarschijnlijk overgeslagen."

Camping bedreigd

Ook in een natuurgebied in Bergen op Zoom woedde brand. Na een uur was het gevaar geweken, maar de brandweer besloot het gebied langer in de gaten te houden, om te voorkomen dat het vuur weer oplaait.

In het Groningse Wedde bedreigden vlammen een camping. Een deel van de Wedderbergen werd ontruimd vanwege de brand in het nabijgelegen graanveld. Uiteindelijk bereikte het vuur de camping niet, maar was er wel sprake van rookoverlast.