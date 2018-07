Marsha 'wil slavernijverleden laten zien’ op haar Surinaamse plantage

Marsha Mormon (44) is een nazaat van de tot slaaf gemaakten die op de plantages in Suriname moesten werken. Haar voorouders leefden op een van de vele plantages die aan de bijna tien kilometer lange Warappakreek lagen. De smalle kreek kronkelt tussen de steltwortels van de mangrovebomen.

"Oorspronkelijk was dit een natuurlijk riviertje, maar in de slaventijd is de kreek doorgetrokken tot de Atlantische Oceaan om de achterliggende katoenplantages te ontsluiten. Bovendien konden vanaf de plantages dan ook grote schepen geladen en gelost worden. Het laatste stuk is dus een kanaal, gegraven door slaven", vertelt Marsha.

'Helemaal verbaasd'

Marsha Mormon is geboren in Nederland. Ze is kapster in Lelystad als haar partner Bas Spek in 2005 een call-center in Suriname gaat opzetten. Ze verhuist met hem mee naar het land van haar voorouders.

"Ik wist eigenlijk nauwelijks iets over mijn afkomst, tot mijn opa vanuit Nederland op vakantie kwam en bij ons logeerde", vertelt Marsha. "Mijn opa zei me toen dat zijn opa als slaaf op plantage Kerkshoven in het district Commewijne geboren was. Voor mij was dat nieuw, maar helemaal verbaasd was ik, toen ik hoorde dat de nabijgelegen plantage Rijnsfort na de afschaffing van de slavernij van onze familie werd en dat ik erfgename was."

Bekijk hieronder de reportage van (6 minuten) die Harmen Boerboom maakte met Marsha op haar plantage Bakkie: