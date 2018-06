Tienduizenden in Wenen de straat op tegen 12-urige werkdag

In Wenen zijn tussen de 80.000 en 100.000 mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de invoering van de 12-urige werkdag, een voorgenomen besluit van de regeringscoalitie van ÖVP en FPÖ.

De demonstratie was georganiseerd door de Oostenrijkse vakbonden. Vakbondsleider Wolfgang Katzian riep de regering op de kwestie in een referendum aan het volk voor te leggen. Ook partijleider Christian Kern van de sociaaldemocratische oppositiepartij SPÖ was bij de demonstratie aanwezig, meldt de Oostenrijkse krant Kurier.

Versoepeling

De conservatieve regering onder leiding van bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP) wil de arbeidstijdenwet in het land versoepelen en oprekken naar maximaal 12 uur per dag en 60 uur per week. Op dit moment geldt een maximum van 10 uur per dag. Het wetsvoorstel wordt aanstaande donderdag in het parlement behandeld.

Bij de demonstraties gingen meerdere sprekers in op mogelijke gezondheidsrisico's en het verlies aan vrije tijd die door de wet zullen ontstaan. De voorzitter van de Oostenrijkse werknemersorganisatie opperde het aantal werkuren juist in te korten.