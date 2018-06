Wapenstilstand Zuid-Sudan direct geschonden

Vandaag had in Zuid-Sudan een wapenstilstand moeten ingaan tussen het regeringsleger en rebellen. Maar beide partijen hebben elkaar aangevallen.

Woensdag sloten de Zuid-Sudanese president Salva Kiir en rebellenleider Riek Machar een vredesovereenkomst, waarin ook de wapenstilstand was opgenomen. Het had een einde moeten maken aan de wrede burgeroorlog die tienduizenden levens heeft gekost. Een kwart van de 12 miljoen inwoners van het land is ontheemd.

Het Zuid-Sudanese leger viel eerder vandaag rebellen aan in het noordwesten van het land, nabij de grens met Sudan, zegt een vertegenwoordiger van de rebellen. Op hun beurt hebben de rebellen in vier staten legereenheden aangevallen, meldt het leger. Volgens een woordvoerder van het leger wilden rebellen hun territorium uitbreiden voordat de wapenstilstand zou ingaan.