3...2...1: Japanse raket crasht meteen na lancering

In Japan is de lancering van een raket uitgelopen op een mislukking. De tien meter hoge raket van het bedrijf Interstellar Technologies moest meer dan honderd kilometer boven de aarde terechtkomen, maar kwam maar een paar meter omhoog om vervolgens neer te storten op de lanceerbasis in de noordelijke plaats Taiki.

De mislukte lancering werd van drie kanten gefilmd: