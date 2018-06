Graffiti op gevel boekenstichting CPNB, mogelijk vanwege thema-rel

Het pand van de boekenstichting CPNB aan de Herengracht in Amsterdam is beklad. Op de gevel staat 'Conservatieve Patriarchale Nuffige Barbaren'. De beginletters van de met verf aangebrachte tekst verwijzen naar de organisatie.

Reden van de graffiti lijkt de omstreden keuze van de CPNB voor het thema van de boekenweek 2019: De moeder de vrouw. Wie achter de bekladding zit, is niet bekend.

Het boekenweekgeschenk en -essay worden geschreven door mannelijke schrijvers, van wie één het thema uitwerkt. Zo'n 300 auteurs, dichters, uitgevers en critici schreven eerder een open brief in NRC Handelsblad waarin de keuze van het onderwerp en de uitwerking werden bekritiseerd:

"Waarom, zo vragen wij, koos de CPNB voor dit thema waarin de vrouw wordt geïdentificeerd met de moeder (en niet met bijvoorbeeld de huisarts of de postbode)? En waarom koos de CPNB ervoor om uitgerekend onder dit thema twee mannen te vragen de Boekenweekuitgaven te verzorgen?"

Critici geschokt

De mensen van dit collectief zijn "geschokt" door de bekladding. Ze zeggen dat ze er niets mee te maken willen hebben, schrijven AT5 en NH Nieuws.

De initiatiefnemers en de stichting CPNB zijn inmiddels in gesprek over de themakeuze. Die organisatie die het Nederlandstalige boek propageert, stelt: "Jammer dit, vandalisme is nooit een oplossing."