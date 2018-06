Worden groepen Facebooks volgende hoofdpijndossier?

Met bovenstaande woorden begon Facebook-topman Mark Zuckerberg vorig jaar juni - nu ruim een jaar geleden - een toespraak tijdens een conferentie van het sociale netwerk. Zijn boodschap was duidelijk: Facebook zou zich vanaf dat moment meer op groepen richten.

Het publieke archief

Tot een paar jaar geleden was het de trend om met iedereen informatie te delen en was die (in principe) voor altijd opgeslagen in het publieke archief. Maar dat is al een tijdje aan het veranderen, signaleren onderzoekers.

"Mensen delen hun leven steeds vaker liever in kleinere groepen", zegt Ethan Zuckerman. Hij is directeur van het Centrum voor Civiele Media aan de toonaangevende Amerikaanse technische universiteit MIT. "Ik denk dat dat niet zozeer te maken heeft met dat er met de tijdlijn wordt meegekeken, want dat gebeurt in groepen ook. Naar mijn idee zijn mensen het zat dat ze niet zichzelf kunnen zijn."