Zestien dagen lang geen trein op station Zwolle

Van en naar station Zwolle rijden tot en met 15 juli geen treinen. ProRail is vannacht begonnen met het vervangen en verplaatsen van sporen en wissels en legt ook nieuwe aan. Dat is nodig om in de toekomst meer reizigers te kunnen verwerken en reistijden te bekorten.

Ook komt er een brug over het spoor die het centrum van Zwolle verbindt met een nieuw busstation.

Station Zwolle is het schakelpunt tussen Noord-Nederland en de rest van het land. Op een normale dag verwerkt het station 60.000 reizigers uit acht richtingen. Tijdens de werkzaamheden kunnen die gebruik maken van bussen. Dat levert 15 tot 45 minuten extra reistijd op.