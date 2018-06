Veteranendag in Den Haag, maar zonder oudste veteraan (105)

In Den Haag verzamelen zich vandaag zo'n 4000 veteranen, die in de binnenstad zullen defileren voor koning Willem-Alexander tijdens de 14e Veteranendag. In het defilé rijden ook diverse historische en moderne militaire voertuigen mee.

Tijdens het jaarlijkse nationale evenement draait het om erkenning en waardering voor de ruim 111.000 veteranen die Nederland telt. Zij zijn ingezet in dienst van de vrede sinds de Tweede Wereldoorlog. Een deel van hen (zo'n 30.000) is nog in dienst als militair.