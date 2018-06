Slob over vmbo-examens: het is niet zo dat men maar wat aanrotzooit

Minister Slob vindt het vervelend dat er naast 'Maastricht' nog zeker twintig vmbo-scholen zijn, waar fouten zijn gemaakt bij het eindexamen. "Maar er moet niet het beeld ontstaan dat men in het hele land maar wat aanrotzooit."

Volgens hem vormen de twintig scholen "een heel ander verhaal" dan Maastricht. "Daar is het echt een puinzooi geworden. Dat is een extreme situatie." Bij de scholen waar het nu over gaat, was het volgens hem meer een kwestie van niet goed opletten. "De regels zijn duidelijk, maar er zijn wel veel regels", geeft hij toe.

Vorig jaar kon iemand met een 3 voor één keuzevak nog deelnemen aan het eindexamen, maar dat cijfer is dit jaar verhoogd naar één 4. Die nieuwe regel hebben twintig vmbo-scholen kennelijk over het hoofd gezien.

Herexamens

Minister Slob heeft voor de groep van minstens 30 leerlingen die hierdoor zijn gedupeerd voor een keer over zijn hart gestreken. Zij hebben inmiddels herexamen gedaan.

Hij zegt dat het niet de bedoeling is om vaker van zijn speciale bevoegdheid gebruik te maken. "Die hardheidsclausule zet je maar heel incidenteel in. Maar het was het eerste jaar dat het cijfer hoger was."

Hij vond het in dit geval terecht omdat het om leerlingen ging die voor één vak een cijfer hadden dat één punt te laag was. Om daar een heel jaar voor over te laten doen, vond hij te ver gaan.

Fraude

De minister wijst erop dat het maar om dertig leerlingen gaat. "Op het grote geheel, zijn dat er maar er een paar. Maar voor die leerlingen is het wel heel vervelend."

Hij verwacht van scholen dat ze de regels goed in de gaten houden en vindt dat docenten het altijd moeten melden als zij zien dat er dingen fout gaan bij het eindexamen. "Anders is er sprake van fraude."

De minister vertelt dat de scholen onvoldoende doorhadden dat de regels waren gewijzigd: