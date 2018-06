Valse mail 'MijnOverheid' maakt 203 slachtoffers

Valse e-mails zogenaamd van MijnOverheid hebben vorige week 203 slachtoffers gemaakt. Via de 'phishing-mails' werden slachtoffers naar twee valse websites geleid, waar hun werd gevraagd om DigiD-inloggegevens in te vullen.

De daders van de phishing-actie bemachtigden de DigiD-inloggegevens van de slachtoffers. Via een geautomatiseerd systeem kregen ze direct toegang tot de MijnOverheid-accounts en daarmee persoonlijke gegevens van de slachtoffers, schrijft staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken) in een Kamerbrief over de kwestie. Meer dan 1000 mensen maakten melding van de phishing-mails.

Uit de lucht

De twee valse websites zijn afgelopen weekend uit de lucht gehaald. De accounts van de 203 getroffenen zijn maandag geblokkeerd. De eigenaren zijn via een brief erover op de hoogte gesteld en er is aangifte gedaan. Hoeveel gevoelige gegevens de daders hebben buitgemaakt, wordt nog onderzocht.

Afgelopen weekend waarschuwde ook de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) voor nepmails. Volgens een woordvoerder van Binnenlandse Zaken staan de twee phishing-acties los van elkaar.