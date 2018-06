Getest en gefaald: Deutsche Bank blijft risico voor hele stelsel

Het blijft maar slecht gaan met een van Europa's belangrijkste banken: Deutsche Bank. Drie jaarverliezen op een rij, een lange lijst aan schandalen en een flink verlies op de beurs. En nu faalt de bank als enige voor een stresstest van de Amerikaanse centrale bank (Fed). Wat is er mis, en wat kunnen de gevolgen zijn voor het financiële systeem?

Na de financiële crisis is de Fed begonnen met stresstesten voor banken. Die moeten voorkomen dat ze als dominostenen omvallen als er weer een crisis komt. De test kijkt naar hoeveel eigen kapitaal de banken op dit moment als buffer hebben, en naar hoe goed de bank in het algemeen is voorbereid op mogelijk zwaar weer in de toekomst.

Kwetsbaar

Volgens de Fed is Deutsche Bank vooral op dat tweede punt nog te kwetsbaar. De Amerikaanse centrale bank nam de belangrijke Amerikaanse tak van de Duitse bank onder de loep.

De conclusie: mocht er een volgende grote financiële schok komen, zoals zo'n tien jaar geleden met de financiële crisis gebeurde, dan is de bank slecht voorbereid. De IT-systemen zijn bijvoorbeeld verouderd, het management is zwak, de controle op de financiële planning en risico's schiet tekort en aannames over toekomstige omzet en verliezen kloppen niet.

Dat is zorgelijk, stelt hoogleraar bankwezen en financiering Harald Benink van de Universiteit van Tilburg. Volgens hem ligt de lat voor de test al redelijk laag. "Het is een signaal dat het echt niet in orde is bij Deutsche Bank."