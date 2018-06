Schoolbestuur in actie na slecht resultaat Rotterdams lyceum

Op een middelbare school in Rotterdam zijn opvallend veel leerlingen gezakt voor het eindexamen. Op het Vreewijk Lyceum zakte bijna de helft van de atheneumleerlingen en ruim een derde van de havo-leerlingen. Het gaat om twaalf vwo'ers en 33 havisten.

Onacceptabel, vindt voorzitter Henk Post van het schoolbestuur. Hij is teleurgesteld. "Ik ben er net zo verdrietig over als de leerlingen." De school is door het bestuur onder verscherpt toezicht gesteld. "Dat betekent dat we ons er nadrukkelijk mee gaan bemoeien", zegt Post. "We gaan zelf met ouders en leerlingen in gesprek en gaan zelf kijken in de school."

Geen fraude

Het bestuur laat door een externe partij onderzoeken hoe het kan dat zoveel scholieren dit jaar de vlag niet uit kunnen hangen. Volgens Post is er in ieder geval geen sprake van fraude.

Met name scheikunde, biologie, kunst en Frans waren voor de gezakte leerlingen de struikelblokken. Na het eerste tijdvak heeft de school alle leerlingen nog extra ondersteund bij de voorbereiding op de herexamens, maar dat heeft niet genoeg geholpen. Komende week gaat het bestuur met ouders en leerlingen in gesprek over de situatie, schrijft RTV Rijnmond.

De school heeft ook de onderwijsinspectie ingelicht.