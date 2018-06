Sophia Loren (83) komt naar filmfestival Vlissingen

Sophia Loren (83) komt dit jaar naar de twintigste editie van Film by the Sea in Vlissingen. Op 9 september krijgt de Italiaanse actrice de Grand Acting Award, een prijs van het Zeeuwse filmfestival voor "filmmakers of acteurs die bijzondere verdiensten hebben verricht voor de filmindustrie".

Op de website van het festival noemt directeur Leo Hannewijk de komst van Loren de kers op de taart. "Het is een eer dat deze legendarische actrice, die in vele filmklassiekers iconische rollen vertolkte, tijdens de jubileumeditie van Film by the Sea naar Vlissingen komt om de Grand Acting Award in ontvangst te nemen."

Una giornata particolare

Sophia Loren, ooit begonnen als figurant in de film Quo Vadis, brak door in de film L'oro di Napoli (1954). Maar de meeste mensen zullen haar kennen uit de klassieker Una giornata particolare (1977). In die film blijft ze met haar overbuurman Marcello Mastroianni thuis, terwijl heel Rome uitloopt voor het bezoek dat Adolf Hitler in mei 1938 brengt aan zijn Italiaanse bondgenoot Benito Mussolini.

Una giornata particolare wordt op 9 september in Vlissingen vertoond nadat Loren de Grand Acting Award in ontvangst heeft genomen, meldt Omroep Zeeland. Eerder ontvingen Morgan Freeman, Sir Ben Kingsley, Michael Nyqvist, Stanley Tucci, Rutger Hauer en Jan Decleir de award.