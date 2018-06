TNO verklaart alternatief voor begraven of cremeren veilig

De onderzoeksorganisatie TNO heeft vastgesteld dat resomeren, een alternatief voor begraven en cremeren, aan alle wettelijke veiligheidseisen voldoet. Resomeren betekent oplossen in water. Het lichaam van de overledene wordt onder verhoogde druk en temperatuur afgebroken door toevoeging van loogzout.

Uit een eerder TNO-onderzoek was al gebleken dat resomeren duurzamer is dan cremeren en begraven. Het gebeurt op elektrische wijze, waarbij geen brandgevaar bestaat. Er is ook geen verhoogd besmettingsgevaar.

Het water dat overblijft na het resomeren is steriel, bevat geen menselijk dna en kan via het riool worden afgevoerd. De botten blijven over en worden vermalen tot poeder.

Kwart overweegt resomeren

De uitvaartorganisatie Yarden gaf opdracht tot het onderzoek door TNO. Naar aanleiding van de bevindingen van TNO vraagt Yarden opnieuw aan het kabinet om de wet op de lijkbezorging te wijzigen om resomeren mogelijk te maken.

Volgens de uitvaartorganisatie blijkt uit verschillende onderzoeken dat verreweg de meeste Nederlanders vinden dat mensen zelf moeten bepalen of ze begraven, gecremeerd of geresomeerd zullen worden. Een kwart van de Nederlanders zou resomeren overwegen.

Resomeren werd in 1888 in de Verenigde Staten geĆÆntroduceerd, maar pas een eeuw later waren er commerciĆ«le toepassingen.