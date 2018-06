Witte haai gezien in wateren bij Mallorca

In de buurt van het bij toeristen populaire Spaanse eiland Mallorca heeft een wetenschappelijke expeditie een witte haai gezien en vastgelegd op beeld. Het beest was zo'n vijf meter lang.

Het is volgens de maritieme wetenschappers het eerste bewijs van een levend exemplaar in Spaanse wateren in zeker dertig jaar. De expeditie Alnitak 2018 kwam de vis gisteren tegen bij het eilandje Cabrera, ten zuiden van Mallorca, zo'n 13 kilometer uit de kust.