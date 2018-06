Duitse partij CSU voorzichtig positief over resultaat EU-top

CSU-vicevoorzitter Hans Michelbach heeft voorzichtig positief gereageerd op het in Brussel bereikte resultaat op de EU-top over migranten. De uitkomst is belangrijk voor de binnenlandse politiek in Duitsland, waar bondskanselier Merkel (CDU) in de clinch ligt met haar coalitiepartner CSU. Die laatste partij wil alle migranten aan de grens wegsturen die al zijn geregistreerd in een ander EU-land.

Op de Duitse tv zei Michelbach dat het de goede kant op gaat. "Je ziet dat onze opstelling in Europa iets heeft veranderd." Of de minister van Binnenlandse Zaken, CSU-leider Horst Seehofer, nu zal afzien van het wegsturen van migranten aan de grens is nog niet helemaal duidelijk. "In de komende twee dagen moet er tussen de kanselier en de minister van Binnenlandse Zaken gepraat worden", zei Michelbach. "We moeten de uitkomst analyseren."