Op zoek naar topvrouwen: het ene bedrijf wel, het andere helemaal niet

Het aantal vrouwen in topposities stijgt. Niet heel snel, en niet overal, maar wel bij bedrijven die zich actief inzetten voor het aantrekken en behouden van vrouwelijk talent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de monitor van stichting Talent naar de Top.

Bij deze actieve bedrijven is het aantal vrouwen in topposities afgelopen jaar met 1,4 procent gestegen. Die stijging is sterker dan vorig jaar: toen steeg het aantal vrouwen met 1 procent. Gemiddeld wordt nu 23,6 procent van de topposities in deze bedrijven bezet door een vrouw.

Hoewel er inderdaad sprake is van een lichte stijging, halen ook deze bedrijven gemiddeld het wettelijk streefcijfer voor grote bedrijven van 30 procent niet. Toch zijn deze bedrijven een voorloper op het gebied van vrouwen in topfuncties: ze doen het vele malen beter dan bedrijven die zich niet hebben aangesloten bij 'Talent naar de top'.

Over die bedrijven was namelijk afgelopen maart ophef ontstaan omdat het percentage vrouwen in topfuncties nog steeds te laag was. 93 procent van die bedrijven had geen nieuwe vrouwen op topfuncties geplaatst en in 70 procent van de besturen zat geen enkele vrouw. Dit bleek uit de bedrijvenmonitor, die onderzoekt hoeveel vrouwen er bij grote bedrijven in topfuncties zitten. Minister Van Engelshoven noemde deze resultaten "om te huilen" en waarschuwde dat wanneer dit niet verandert zij stevige maatregelen in zal zetten.