Denk verontwaardigd over financiële ingreep Tweede Kamer

Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, het Presidium, heeft besloten dit jaar 146.000 euro in te houden op de financiële bijdrage aan de fractie van Denk. Dit omdat de partij dat geld in 2017 dubbel heeft ontvangen en het niet wil terugbetalen, zegt het Presidium.

Denk heeft dit op 16 maart 2018 in een brief te horen gekregen, met een mogelijkheid om daar nog op te reageren. Volgens het Presidium is dat nooit gebeurd, waardoor nu de verrekening een feit is.

Denk noemt het een volledig eenzijdig en volkomen onterecht besluit. De partij beschuldigt de partijen die in het Presidium zijn vertegenwoordigd van "misbruik van hun positie" om "politiek af te rekenen met Denk". In het Presidium zitten vertegenwoordigers van VVD, CDA, PVV, SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie.

Nieuwe partij

Deze partijen zijn tot de conclusie gekomen dat de - inmiddels opgeheven - Groep Kuzu/Öztürk in 2017 ten onrechte een fractievergoeding kreeg, terwijl Denk al was opgericht en de oprichters Kuzu en Öztürk ook voor die nieuwe partij een fractievergoeding kregen.

Denk zegt daarover: "Het Presidium zag voor de verkiezingen van 2017 geen enkele relatie tussen de Groep Kuzu/Öztürk en Denk. Na maart 2017 is het Presidium opeens van mening dat het hier wel om dezelfde organisatie gaat." Denk heeft laten weten dat het nu moeilijk wordt de rekeningen en salarissen van medewerkers te betalen.