NK Scootmobiel in 2019 braver na gebroken heup deelnemer

Het was niet de eerste keer dat Romme het NK Scootmobiel organiseerde, maar zo hard had hij de ouderen nog nooit zien gaan. "Dit keer hadden ze van tevoren getraind."

Toch raakten sommige ouderen in paniek en vlogen ze uit de bocht. Directeur Romme: "Toen we dat merkten, hebben we het parcours stilgelegd en de maximale snelheid van 17 km per uur begrensd naar 9 km per uur".

Sterk afgeraden

De oudste deelnemer had toen al zijn heup gebroken. "Daar schrokken wij ontzettend van." Volgens hem had de man niet mee mogen doen met de race. "Hij is ontzettend broos en had al van alles gebroken. Zijn kinderen waren erbij om hem te begeleiden en ze hebben hem sterk afgeraden mee te doen, maar hij vond het zo leuk", aldus Romme tegen NH Nieuws.

Op de brancard kon de man volgens de directeur nog wel lachen. "Hij zei: ik heb het in ieder geval meegemaakt."

De directeur noemt het een "ondoenlijk" om van iedereen na te gaan of die wel een scootmobiel weet te besturen. Dat is volgens hem een taak van de teamleiders. "Ze hebben moeten tekenen dat ze in staat zijn een scootmobiel te rijden, maar niet iedereen nam die regel erg serieus. Ze wilden gewoon meedoen."