Tuinders draaien overuren om de planten water te geven

Het is al weken droog in Nederland en daar krijgen steeds meer mensen last van. Boeren moeten flink aan de bak met sproeien anders gaan hun gewassen verloren. Maar ook de boswachters in natuurgebieden maken zich zorgen.

"Spannende tijden", zegt plantenkweker Pieter Lucassen. "We moeten op het moment alle zeilen bijzetten om onze percelen nat te kunnen houden." Dat betekent overuren draaien om de 10 miljoen vaste planten van voldoende water te voorzien. Dagelijks zijn er van 06.30 uur tot 22.00 uur twee mensen fulltime bezig met sproeien.

De zes installaties van Lucassen draaien dus op volle toeren en dat is ook financieel merkbaar. Hij verbruikt nu zo'n 100 liter diesel per uur. Een liter landbouwdiesel kost ongeveer 1 euro.

'Klein drama'

"Je moet als ondernemer altijd incalculeren dat je altijd een droogteperiode krijgt. Maar het unieke is dat hij nu wel erg vroeg is. En we krijgen nou nog juli, augustus, september en als we dan ook weer zo'n extreme droogte houden dan wordt het wel echt financieel gezien een klein drama. Maar we hebben wel ingecalculeerd dat we sowieso elke zomer een maand of anderhalve maand aan het beregenen zijn."

De plantenkweker is zeer bewust met het water bezig. Hij probeert samen met collega's, het waterschap en de provincie in kader van Nieuw Limburgs Peil het water vast te houden. Dat gebeurt bijvoorbeeld door beken te verbreden en te laten meanderen. Daardoor kunnen ze meer water vasthouden en dat is ook weer goed voor de planten en dieren in en om het water.