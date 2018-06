'Schaduwman' moet Japanse vrouwen beschermen tegen inbrekers

Alleenstaande vrouwen in Japan hoeven zich niet meer onveilig te voelen als ze alleen thuis zijn. De zogenoemde 'schaduwman' moet potentiële inbrekers doen afschrikken.

Met een speciale app en een projector kunnen vrouwen bewegingen kiezen die worden geprojecteerd op hun gordijn; van boksen tot dansen, lezen of bijvoorbeeld stofzuigen. Op die manier lijkt het alsof een man in het huis aanwezig is. De ontwikkelaar werkt nog aan extra bewegingen zodat inbrekers de bewegingen niet gaan herkennen.

Bekijk hieronder hoe de 'schaduwman' werkt: