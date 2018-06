Reisadvies Rif blijft 'geel', met waarschuwing voor Marokkaanse Nederlanders

De Kamer wilde weten of Blok iets kan doen voor Marokkaanse Nederlanders die deze zomer naar het Rifgebied gaan. Blok zei dat zij bij problemen altijd een beroep kunnen doen op consulaire bijstand van de ambassade en dat hij bij een piekbelasting in de zomer extra personeel wil inzetten.

Ook wil hij nog eens kijken of het reisadvies dat nu op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken staat overzichtelijk genoeg is en of duidelijk is waar code 'geel' geldt.

Kamer bezorgd over straffen

De Tweede Kamer is bezorgd over de hoge straffen die de Marokkaanse rechter heeft opgelegd aan protestleiders in het Rifgebied, en over berichten dat gevangenen gemarteld worden. Veel deelnemers aan het debat vonden Bloks reactie van gisteren dat de straffen "aan de hoge kant" leken, te voorzichtig.

Maar Blok zei dat hij de onderbouwing van de vonnissen wil afwachten voor hij verder reageert. "Je moet oppassen dat je je niet isoleert." Hij zei dat Nederland de rechtszaken rond de protesten in het Rifgebied aandachtig blijft volgen.

Buiten de Tweede Kamer werd vanmiddag gedemonstreerd tegen de hoge gevangenisstraffen in Marokko.