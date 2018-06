'Verbod voor vrouwen bij sumoworstelen achterhaald'

Een Japanse burgemeester maakt zich hard voor het schrappen van het traditionele verbod voor vrouwen om de sumoring te betreden. Burgemeester Tatami van Maizuru, een voorstad van Kyoto, kreeg eerder een beroerte terwijl hij een toespraak hield in een sumoring. Hij kreeg op die plek eerste hulp van een vrouwelijke verpleegkundige die de protesten van een official negeerde.

Tatami ging vandaag weer aan het werk nadat hij in april was getroffen door de beroerte. Er ontstond destijds discussie over het voorval, omdat de verpleegkundige en andere vrouwen die haar bijstonden werden gemaand om de ring, of dohyo, te verlaten.

Een van de vele tradities bij sumoworstelen is een absoluut verbod voor vrouwen om de ring te betreden, omdat ze worden gezien als onrein. De dohyo geldt als een heiligdom, het gevecht tussen de worstelaars als een krachtmeting tussen godheden.

"Hoewel sumoworstelen een lange geschiedenis en tradities heeft, is het verbod voor vrouwen niet meer van deze tijd", zei de burgemeester. "Zeker in situaties waarin spoedeisende hulp vereist is, doet het er niet toe of iemand man of vrouw is. Het moet voor iedereen toegestaan zijn om hulp te bieden."

Alleen in noodgevallen

Toen Tatami in april onwel werd betraden behalve de verpleegkundige nog drie vrouwen de ring om haar te helpen. De officials keken werkeloos toe terwijl de vrouwen de burgemeester probeerden te helpen. Een van de scheidsrechters spoorde de vrouwen bij herhaling aan om zich aan de regels te houden en de ring te verlaten.

De sumobond is naar aanleiding van het incident naar de regels aan het kijken. De voorzitter heeft excuses aangeboden voor het optreden van zijn mensen, maar houdt vol dat vrouwen de dohyo alleen mogen betreden in noodgevallen.

Enkele vrouwelijke Japanse burgemeesters hebben gezegd dat ze bij sumo-evenementen net als hun mannelijke collega's behandeld willen worden.