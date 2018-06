Rutte: verwacht 'geen totaaloplossing' voor migratieprobleem

Rutte is tevreden als de eerste stroom vluchtelingen, zoals hij het noemt, kan worden gestopt. "Daarna is er ruimte om ook de andere problemen aan te pakken."

Van omschrijvingen als de 'moeder aller toppen' of een belangrijke top 'voor de toekomst van de Europese Unie' wil Rutte niks weten. "Ik heb al zoveel toppen van de waarheid meegemaakt", relativeert hij. "Dit is een belangrijke top, maar vandaag gaat het vooral om de discussie. We moeten in gesprek met elkaar."

Italië wil actie

Dat stuit de Italianen tegen de borst. De nieuwe Italiaanse premier Conte wil vooral actie, concrete plannen en geen nieuwe discussies zonder eind. Hij verwacht dat het een lange zit zal worden vandaag.

Bondskanselier Merkel zei bij het binnengaan dat de Europese leiders niet alleen moeten praten over Afrikaanse landen, maar ook mét die landen. Ze werd in die mening gesteund door voorzitter Juncker van de Europese Commissie, die zei dat alleen praten óver landen een soort neo-kolonialisme is.