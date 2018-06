China treft maatregelen tegen belastingontduiking in filmindustrie

China gaat maatregelen treffen om belastingontwijking tegen te gaan in de eigen filmindustrie. Ook wil de regering meer controle krijgen over de "onredelijk" hoge salarissen van acteurs, schrijft het Chinese staatspersbureau Xinhua op basis van een gezamenlijke verklaring van de Chinese film- en belastingautoriteiten.

Eerder deze maand stelden de Chinese autoriteiten een onderzoek in nadat een aantal bekende filmsterren was beschuldigd van het ondertekenen van vervalste contracten.

In mei publiceerde de Chinese tv-presentator Cui Yongyuan foto's van twee contracten voor actrice Fan Bingbing, een van de best betaalde filmsterren van China. Het waren contracten voor dezelfde film. Een contract had een waarde van 1,6 miljoen dollar, het andere was 7,8 miljoen dollar waard.

Fan zou daarmee de belasting ontduiken omdat ze gebruikmaakt van zogenoemde yin-yangcontracten. Met die methode wordt alleen het goedkoopste contract doorgegeven aan de belastingdienst. De actrice ontkent de beschuldigingen en zegt zelf dat ze niets verkeerds heeft gedaan.

Inperken salarissen

Maar volgens de Chinese autoriteiten blijkt dat er in de filmindustrie wel degelijk illegale betalingen worden gedaan. Hoe vaak dit gebeurt, is niet bekend. De regering wil dat dit stopt, omdat het de eigen filmindustrie, ter waarde van 8,6 miljard dollar, zou beschadigen.

Met de nieuwe regels mogen de salarissen van acteurs niet hoger zijn dan 40 procent van de totale productiekosten. Daarnaast mogen hoofdrolspelers niet meer verdienen dan 70 procent van het totale loonbudget van de filmcast.