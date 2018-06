Man bouwt nest na om jonge buizerd te redden

Het jong is tussen de zes en acht weken oud. Hoe oud precies is moeilijk te zeggen door de moeizame start van de kleine buizerd. De ouders lieten wel muizen voor hem achter toen hij eenmaal op de grond zat, maar daar kon hij nog niets mee, dus misschien is het jong aan de kleine kant voor zijn leeftijd. Inmiddels weet het echter wel raad met de muizen die Van der Klauw langs brengt.

Hij heeft zijn kennissenkring ingeschakeld om zoveel mogelijk muizen te verzamelen. "Het liefst neem ik ze direct mee want mijn vrouw wil ze niet in de koelkast", zegt hij tegen RTV Drenthe. De komende weken heeft hij in ieder geval nog twee keer per dag een afspraak met de jonge buizerd.