Verdachte van 15 geschept door achtervolgende politie

Een jongen van 15 is gisteravond in Amsterdam aangereden door agenten die hem achtervolgden. De jongen raakte bekneld tussen het politiebusje en een hek.

De achtervolging begon nadat de jongen werd betrapt toen hij in de bosjes in de buurt van de Cornelis Lelylaan een bromfiets aan het demonteren was. De politie dacht dat de brommer gestolen was. Toen de jongen het op een rennen zette gingen de agenten er in een busje achteraan.

De jongen kwam plotseling voor de bus en de agenten konden niet op tijd stoppen, aldus de politie.

'Bewust klemgereden'

Volgens omwonenden leek het alsof de politie de jongen wilde klemrijden toen hij probeerde over een hek te klimmen. De politiebus reed "misschien wel 50", aldus een van hen. Onder bewoners van het complex ontstond onrust door het politieoptreden.

Op beelden van AT5 en NH, gemaakt kort na de aanrijding, is te zien dat de verdachte schreeuwend van de pijn in elkaar zakt.

Volgens de politie is hij met beenletsel afgevoerd. Hij is na behandeling vastgezet.