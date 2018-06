Datalek bij Ticketmaster: 'geen bewijs' dat Nederlanders zijn getroffen

Boekingssite Ticketmaster is getroffen door een datalek. Het bedrijf meldt in een e-mail aan klanten dat "persoonlijke of betalingsgegevens" van getroffen klanten toegankelijk zijn geweest voor onbekende partijen. Het gaat onder meer om adresgegevens, mailadressen en telefoongegevens.

Het incident vond op 23 juni plaats bij de Britse tak van het bedrijf. Een woordvoerder zegt dat er geen bewijs is dat data van Nederlandse klanten is gestolen en gaat ervan uit dat er alleen Britse klanten die tickets hebben gekocht slachtoffer zijn geworden van het datalek. Toch hebben ook Nederlandse klanten een e-mail ontvangen, volgens het bedrijf uit voorzorg. Of er ook misbruik is gemaakt van gestolen data is niet bekend.

De klanten krijgen het advies om hun wachtwoord te wijzigen. Daarnaast raadt Ticketmaster aan om de rekeningafschriften te controleren op vreemde afschrijvingen. Die kunnen duiden op fraude of identiteitsdiefstal.

Tussen september en juni 2018

Ticketmaster schrijft dat internationale klanten die tussen september 2017 en 23 juni 2018 kaarten hebben gekocht of geprobeerd hebben deze te kopen getroffen kunnen zijn. Bij Britse klanten is die periode korter: van februari tot 23 juni 2018.

In een verklaring op de site staat dat "minder dan 5 procent van onze klanten wereldwijd is beïnvloed".

Het bedrijf schrijft dat Ticketmaster UK de schadelijke software heeft vastgesteld bij een product dat intern werd gebruikt en werd gehost door een externe leverancier: Inbenta Technologies. Dat bedrijf levert klantservicesoftware.