Bonden balen van 'besmet werk' door uitzendchauffeurs

Buschauffeurs die via een uitzendbureau werken worden gedupeerd door de staking in het streekvervoer, die vandaag de tweede dag ingaat. Volgens de FNV zijn het vaak de uitzendkrachten die ondanks de staking toch rijden.

Volgens FNV-kaderlid Rien Lieman hebben de uitzendkrachten met een 0-urencontract twee redenen om toch te rijden. "Mensen met zo'n soort contract krijgen geen uitkering, en als ze niet rijden ook geen geld. Geen werk betekent geen inkomsten", zegt Lieman tegen RTV Drenthe.

Verder willen de chauffeurs op den duur een gewoon contract, en zijn ze bang dat ze dat wel kunnen vergeten als ze nu meestaken.

Aangifte

Vakbond FNV heeft volgens RTV Noord inmiddels aangifte tegen Qbuzz gedaan van 'besmet werk'. Volgens de vakbond overtreedt Qbuzz de regels door uitzendkrachten die wel willen werken, in te zetten op lijnen waarvoor ze niet waren ingepland.

Woordvoerder Michel van der Mark ontkent dit: "We doen dit op een heel nette manier. We bieden mensen nieuw werk aan, iets dat ze anders niet zouden doen."

Soms rijdt het wel

Veel vervoerders hebben hun dienstregeling aangepast. Toch ligt het openbaar vervoer lang niet overal stil. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is veel minder te merken van de staking, aangezien de vervoersbedrijven in de grote steden eigen cao's hebben.

Alle metro's en trams en de meeste bussen in Rotterdam rijden daarom wel, maar wie van de stad naar het platteland wil kan met de staking te maken krijgen. Volgens Arriva rijden ook de meeste bussen in de omgeving van Dordrecht wel, meldt RTV Rijnmond.

Ook in het zuiden van het land houdt Arriva een deel van de dienstregeling in stand. In Limburg rijdt een deel van de Arriva-treinen. Zo rijden volgens 1Limburg de stoptreinen tussen Heerlen en Maastricht wel, maar de sneltreinen niet.

In de Achterhoek en Rivierenland rijden de Arriva-bussen en treinen volgens dienstregeling, omdat de chauffeurs daar onder een andere cao rijden, meldt Omroep Gelderland.