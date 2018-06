Steeds minder reclamefolders op de deurmat

Het aantal reclamefolders dat wekelijks op de deurmat valt, daalt gestaag. Kreeg een huishouden in 2013 nog gemiddeld 37 folders in de bus van bedrijven als Blokker, Kruidvat en Seats & Sofa's, nu zijn dat er nog 30 per week.

Volgens folderverspreider Spotta komt dat voor een deel door de malaise van afgelopen jaren in de detailhandel, waardoor ketens als V&D en Kijkshop verdwenen. "Dat waren trouwe folderaars. Ook de C1000, de supermarkt die wekelijks de aanbiedingen bekendmaakte via een folder, bestaat niet meer", zegt Eelco Lulofs, algemeen directeur van KPN-dochter Spotta.

Verder neemt het aantal huishoudens met een 'nee-nee'-sticker op de deur ook nog toe. Vijf jaar geleden maakte 21 procent van de huizen op deze manier bekend niet gediend te zijn van de ongevraagde post, nu is dat 23 procent: dus 140.000 adressen méér.

Aan het begin van de economische crisis in 2008 werden er per jaar nog 12,5 miljard folders gedrukt, inmiddels is dat aantal gezakt tot 10 miljard.

Lulofs wijst erop dat er ook bedrijven zijn die juist de meerwaarde van de ouderwetse folder ontdekken. Zo zijn Action en Hornbach onlangs in het wekelijkse folderpakket terechtgekomen.

Amsterdam

In Amsterdam mogen folderbezorgers vanwege milieudoelstellingen sinds 1 januari alleen reclame in de bus gooien als de bewoners daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven met een 'ja-ja"-sticker. "Daardoor is het bereik behoorlijk gedaald", zegt Lulofs. Voorheen moesten huishoudens die geen reclame wilden, juist een 'nee-nee'-sticker plakken.

De hoofdstad had al een hoog percentage huizen met een 'nee-nee'-sticker - 50 procent - maar door de milieumaatregel van het stadsbestuur is het bereik van de folders verder gedaald tot 30 procent. Er loopt overigens nog een beroepszaak van de foldersector tegen Amsterdam. De sector vond de invoering van de 'ja-ja'-sticker 'overhaast' en 'onzorgvuldig'.