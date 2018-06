12-jarige Franse zeiler steekt Kanaal over in recordtijd

Het is een Franse jongen van 12 gelukt om een nieuw record te vestigen bij het oversteken van het Kanaal in een Optimist-zeilbootje.

Tom Goron uit Saint-Malo deed er 14 uur en 20 minuten over om van het Engelse eiland Wight bij Portsmouth naar de Franse havenstad Cherbourg te varen. Hij werd begeleid door zijn vader Nicolas, die de hele overtocht van hemelsbreed ruim 100 kilometer naast hem voer.

"Ik ben blij, maar ik besef het nog niet helemaal", zegt de jonge recordhouder. "Ik had het Kanaal nog nooit overgestoken. Ik was niet gespannen, maar ik was wel bang dat ik iets zou vergeten. Ik ben nu erg moe, want ik heb vannacht maar drie uur geslapen."

Goron brak het record dat in 2016 werd gevestigd door de toen 15-jarige Violette Dorange, ook uit Frankrijk. Zij was de eerste die de oversteek in een Optimist waagde en zette een tijd neer van 14 uur, 56 minuten en 47 seconden.