Mannen met migraine hebben meer vrouwelijke hormonen

Mannen die last hebben van migraine hebben meer van het vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen in hun lichaam dan mannen zonder migraine. Dat schrijven onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus MC in het wetenschappelijke tijdschrift Neurology.

In het kleine onderzoek werd gekeken naar de gehaltes oestrogeen en het mannelijke geslachtshormoon testosteron bij twee groepen mannen, een groep van 17 met migraine en een groep van 22 zonder. Bij de mannen met migraine bleek meer oestrogeen in het bloed te zitten dan bij de andere groep.

Baardgroei

Het testosterongehalte was bij beide groepen gelijk, maar bij de migrainegroep was dat hormoon minder actief. Dat blijkt uit een vragenlijst die beide groepen invulden, waarin gevraagd werd naar de mate van baardgroei en borsthaar, waarbij testosteron een grote rol speelt. De groep met migraine gaf aan bijvoorbeeld minder baardgroei te hebben dan de andere groep.

Van vrouwen met migraine was volgens de onderzoekers al bekend dat de hevigheid van hun aanvallen samenhangt met natuurlijke schommelingen in oestrogeenconcentraties. Nu zijn er voor het eerst aanwijzingen gevonden dat het geslachtshormoon ook bij mannen met migraine een rol speelt.

"Nadere studies zijn nodig met meer deelnemers om onze resultaten te valideren", zegt onderzoeksleider Ron van Oosterhout in een persbericht. "De precieze rol die oestrogeen speelt bij mannen met migraine moet volledig worden onderzocht."