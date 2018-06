Polen zwakt omstreden Holocaust-wet af

Premier Netanyahu heeft al verheugd gereageerd op het besluit. Samen met zijn Poolse ambtsgenoot Mateusz Morawiecki gaf hij een verklaring uit. "Wij geloven dat er een gedeelde verantwoordelijkheid is om in vrijheid onderzoek te doen, het begrip te vergroten en de herinnering aan de geschiedenis van de Holocaust te bewaren."

"We zijn het er altijd over eens geweest dat de term 'Pools concentratiekamp' duidelijk foutief is en de verantwoordelijkheid van de Duitsers voor het opzetten van deze kampen vermindert."