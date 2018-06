Joe Jackson (89), vader van Michael, overleden

Joe Jackson, de vader van popster Michael Jackson, is op 89-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Los Angeles. Hij was al een tijd ernstig ziek. Volgens de entertainmentsite TMZ was hij omringd door zijn vrouw, enkele kinderen en kleinkinderen.

Jackson kampte al geruime tijd met gezondheidsproblemen. Hij werd eerder deze maand opgenomen in het ziekenhuis met een terminale vorm van kanker. In 2016 werd hij al eens in het ziekenhuis opgenomen met hoge koorts. Een jaar eerder kreeg hij een beroerte en drie hartaanvallen, waarna bij hem een pacemaker werd geplaatst.

De in de staat Arkansas geboren Jackson stond aan de basis van de succesvolle muziekgroep The Jackson Five, met daarin zijn zoon Michael en vier andere kinderen. Uit de band van het wereldberoemde platenlabel Motown Records kwamen grote solocarrières voort van Michael en zijn zus Janet.

Omstreden

Joe Jackson is ook een omstreden figuur: zo voedde hij zijn kinderen met harde hand op en was er kritiek op de manier waarop hij zijn kinderen als manager begeleidde. Ook zou hij zijn dochters La Toya en Rebbie hebben misbruikt. Na het overlijden van zijn zoon Michael werd Joe bekritiseerd omdat hij geld zou willen verdienen aan zijn zoons nagedachtenis.

Joe Jackson had tien kinderen met zijn vrouw Katherina, met wie hij ruim zestig jaar was getrouwd. De laatste jaren woonde het stel niet meer samen. Zijn dochter Janet bracht onlangs bij de Radio Disney Awards een hommage aan haar stervende vader.