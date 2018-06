Trump en Poetin gaan elkaar ontmoeten, wanneer en waar is nog niet bekendgemaakt

Er komt een topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse president Trump. Dat is door het Kremlin bekendgemaakt na een ontmoeting tussen de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton en zijn Russische ambtsgenoot Yuri Ushakov in Moskou.

Waar en wanneer ze elkaar ontmoeten, wordt morgen bekendgemaakt in een gezamenlijke verklaring. Wel is al duidelijk dat de ontmoeting in een ander land dan Rusland en Amerika zal plaatsvinden. Er wordt al gespeculeerd over Helsinki en Wenen.

Verkiezingen

Bij de ontmoeting tussen Bolton en Ushakov werd gesproken over verschillende onderwerpen, waaronder de situatie in Syrië, nucleaire wapenbeheersing, de ontwikkelingen in Noord-Korea en de terugtrekking van de VS uit het nucleaire akkoord met Iran. Deze onderwerpen zullen ook tijdens de topontmoeting aan bod komen.

Ook werd volgens Ushakov gesproken over de beschuldiging van Amerika dat Rusland heeft geprobeerd de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Rusland ontkent dat. De sancties die de VS heeft opgelegd aan Rusland zijn volgens Ushakov niet besproken.