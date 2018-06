Trend wereldwijde ontbossing zet (vrijwel) net zo hard door

Na een dieptepunt in 2016 zet de trend van ontbossing wereldwijd door. Vorig jaar verdween er per saldo - dus rekening gehouden met aangroei - bijna 16 miljoen hectare aan bos, een oppervlak gelijk aan bijna vier keer Nederland.

Het kappen van bossen ging met een tempo van veertig voetbalvelden per minuut, zei Frances Seymour van het World Resources Institute, waar de cijfers vandaan komen. Seymour sprak in Oslo, waar deze week een top plaatsvindt om te bespreken hoe bossen beschermd kunnen worden om zo de klimaatafspraken van Parijs waar te maken.

'Criminele business'

Vooral in Braziliƫ, in het Amazonegebied, ging veel bos verloren (bijna 30 procent van het totaal). Ook in Colombia hebben bossen het moeten ontgelden. Daar is het verlies aan bosgebied toegenomen met 46 procent.

Volgens het World Resource Institute is er een verband met de vrede die eind 2016 in Colombia met guerrillabeweging FARC is gesloten: in gebieden die voorheen ontoegankelijk waren vanwege de aanwezigheid van rebellen is veel bos gekapt.

Sinds 2001 worden er systematisch data verzameld over het verdwijnen van bossen. Sindsdien is 8,4 procent van de wereldwijde bossen verdwenen.

Noorwegen maakte vanochtend als gastheer van de top bekend ruim 15 miljoen euro vrij te maken voor de strijd tegen ontbossing. Milieuminister Ola Elvestuen zei dat het kappen van bossen een criminele business is geworden waarin miljoenen omgaan. Ontbossing tegengaan is volgens hem 30 procent van de oplossing voor klimaatverandering.