Paarden kennen meer gezichtsuitdrukkingen dan chimpansees

Dat paarden een heel eigen lichaamstaal hebben, waarbij ze communiceren met onder meer hun oren en hun staart is wel bekend, maar uit onderzoek blijkt nu ook dat ze net als mensen gezichten kunnen trekken.

Uit onderzoek van de Universiteit van Sussex in Groot-Brittanniƫ blijkt dat paarden 17 gezichtsuitdrukkingen kunnen maken en dat zijn er drie meer dan chimpansees, die biologisch gezien veel dichter bij ons staan. Wel zijn het er nog altijd tien minder dan de mens tot zijn beschikking heeft.

Onderzoekers van de Britse universiteit maakten tijdens het urenlang bekijken van de hoofdbewegingen en de spierspanning in het hoofd van paarden een coderingssysteem voor hun gezichtsuitdrukkingen. Eenzelfde soort systeem is eerder gebruikt bij katten, honden en chimpansees.

Grote ogen opzetten

"Lang is gedacht dat mensen over de meest complexe gezichtsuitdrukkingen beschikken en dat hoe verder een dier van de mens af staat, hoe minder ontwikkeld zijn gezichtsuitdrukkingen zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat dat niet zo is", zegt biologisch antropoloog Anne Burrows, die eraan meewerkte.

Het lijkt er steeds meer op dat huisdieren met opzet op een bepaalde manier communiceren, niet alleen onderling, maar ook met mensen. Ze voelen emoties aan en doen uitdrukkingen na, onder meer met hun lippen, neusgaten en ogen.

Zo kunnen paarden 'grote ogen opzetten' door hun bovenste ooglid op te trekken en het wit rond hun ogen te tonen, meestal uit angst, zegt de onderzoekster. En een paard dat zijn mondhoeken optrekt, zoals een mens lacht, is meestal onderdanig naar een ouder paard.

De bevindingen zijn van belang omdat ze veeartsen en mensen die werken in de paardensector kunnen helpen om het welzijn van paarden te verbeteren, zeggen de onderzoekers.