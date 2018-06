Nederlander opgepakt met coke op zeiljacht

Bij de Azoren is een jacht met 1400 kilo cocaïne aan boord onderschept. De drie opvarenden, een Nederlander, een Brit en een Kroaat, zijn opgepakt.

Het schip, dat voer onder de vlag van de Britse Maagdeneilanden, was onderweg van de Caraïben naar Europa. Het werd ten zuiden van het eiland Faial tegengehouden.

De aanhouding was een gezamenlijke actie van de Britse en Portugese autoriteiten. "Operaties zoals deze laten zien hoe belangrijk het is om samen te werken met onze Europese partners", zegt Ian Cruxton van het National Crime Agency in Groot-Brittannië.